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Новости

сегодня, 17:04

На улице Кузнецова в Иванове заменят около 200 метров трубопровода

Вместо старых труб будут предварительно изолированные новые с покрытием из пенополиуретана - ФОТО


Начались масштабные ремонты теплосетей, которые проходят по улице Кузнецова областного центра.

«Уже 2 года трубопровод здесь находился в неудовлетворительном состоянии, подача теплоресурса по нему не производилась, - говорят энергетики. - Теплоснабжение этой части города обеспечивалось по кольцевой схеме смежного участка. Таким образом, даже при локальных работах на тепловых сетях без горячей воды (а зимой – и без тепла) оставалась бы вся территория этого крупного микрорайона города».

В ходе нынешней ремонтной кампании здесь будет заменено около 200 метров магистрального трубопровода – на новые предварительно изолированные трубы с покрытием из пенополиуретана. Срок эксплуатации таких труб более 25 лет – вдвое больше, чем обычных. А потери тепла при транспортировке ниже в несколько раз. Включение этого участка в работу позволит повысить качество подачи теплоресурса и, что не менее важно, проводить здесь ремонты на магистральных тепловых сетях без отключения у потребителей, проживающих на территории Рабочего поселка, горячего водоснабжения и тепла.

В числе наиболее важных уже завершенных объектов нынешнего года – замена магистральных трубопроводов на пр. Ленина, в пер. Столярном, на ул. Арсения и Люлина. В августе планируется закончить масштабные ремонты на традиционно проблемных участках по ул. Московская и Смирнова.

Фото: пресс-служба Филиала ПАО «Т Плюс»

ключевые слова: теплосети трубопровод ремонт
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