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Новости

сегодня, 16:48

В Иванове готовность систем теплоснабжения домов к отопительному сезону составляет почти 59%


Сегодня, 3 августа, в ивановской администрации состоялось очередное заседание комиссии по жизнеобеспечению. В нем приняли участие представители теплоснабжающих предприятий и управляющих компаний. Речь шла о подготовке многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону.

По информации генерального директора АО «ИГТСК» Ивана Захарова, на сегодняшний день в целом по городу готовность систем теплоснабжения МКД к отопительному периоду составляет 58,7%, что соответствует уровню прошлого года.

Есть организации-«отличники»: 3 управляющие компании подтвердили свою стопроцентную готовность к отопсезону. Это ООО «УКЖХ №1», ООО «УКЖХ №2» и ООО «ЖЭУ №1». 6 УК, напротив, несколько выбиваются из графика и отстают по опрессовке.

По предложению Виктора Казанцева, представители этих организаций дали объяснения о причинах недостаточной готовности и пообещали незамедлительно предпринять шаги по улучшению ситуации.



ключевые слова: отопительный сезон
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