В Иванове интернет-покупательница вместо телефона получила картон

Полиция разыскивает мошенников





Очередной случай кибер-мошенничества зарегистрирован в областном центре. На этот раз жертвой аферистов стала 39-летняя женщина. На одной из интернет-площадок она увидела объявление о продаже телефона, захотела купить и отправила заявку на покупку.

«Вскоре потерпевшей пришло уведомление о получение товара на почте. Оплатив заказ, женщина, распаковала посылку и обнаружила, что вместо телефона внутри коробки только обрывки картона. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Обманутая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию, которая сейчас разыскивает интернет-аферистов.

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