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Новости

18 минут назад

В Иванове интернет-покупательница вместо телефона получила картон

Полиция разыскивает мошенников


Очередной случай кибер-мошенничества зарегистрирован в областном центре. На этот раз жертвой аферистов стала 39-летняя женщина. На одной из интернет-площадок она увидела объявление о продаже телефона, захотела купить и отправила заявку на покупку.

«Вскоре потерпевшей пришло уведомление о получение товара на почте. Оплатив заказ, женщина, распаковала посылку и обнаружила, что вместо телефона внутри коробки только обрывки картона. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Обманутая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию, которая сейчас разыскивает интернет-аферистов.



ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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									vofchik								
							
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							Мозгов у курицы нет. Хотела купить за 100 р. колбасу, а получила туалетную бумагу Б/У.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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