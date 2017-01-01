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18 минут назад
В Иванове интернет-покупательница вместо телефона получила картон
Полиция разыскивает мошенников
Очередной случай кибер-мошенничества зарегистрирован в областном центре. На этот раз жертвой аферистов стала 39-летняя женщина. На одной из интернет-площадок она увидела объявление о продаже телефона, захотела купить и отправила заявку на покупку.
«Вскоре потерпевшей пришло уведомление о получение товара на почте. Оплатив заказ, женщина, распаковала посылку и обнаружила, что вместо телефона внутри коробки только обрывки картона. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
Обманутая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию, которая сейчас разыскивает интернет-аферистов.
ключевые слова: интернет мошенничество полиция
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- vofchik7 минут назадМозгов у курицы нет. Хотела купить за 100 р. колбасу, а получила туалетную бумагу Б/У.
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