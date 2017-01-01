В Иванове выявлен наркопритон

Его устроил в своей квартире безработный местный житель





В областном центре сотрудники полиции выявили притон потребления наркотических средств. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, 34-летний неработающий житель областного центра периодически предоставлял помещение своей квартиры в микрорайоне ДСК для потребления наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

поделиться ссылкой:

