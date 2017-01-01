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43 минуты назад
В Иванове выявлен наркопритон
Его устроил в своей квартире безработный местный житель
В областном центре сотрудники полиции выявили притон потребления наркотических средств. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, 34-летний неработающий житель областного центра периодически предоставлял помещение своей квартиры в микрорайоне ДСК для потребления наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
ключевые слова: наркотики наркопритон наркоманы полиция
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