Автопробег дружбы «Берлин - Москва» пройдет по территории Ивановской области





Автопробег дружбы «Берлин - Москва 2017» пройдет по территории Ивановской области 3-4 августа. В маршрут автопробега «Золотое кольцо» включены города Плес и Иваново. Ожидается, что в этом этапе примут участие более 30 участников автопробега, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данный проект является общественной инициативой, направленной на сближение народов Германии и России. Посещая различные регионы и города, участники автопробега знакомятся с культурой, экономикой, общественной жизнью и природой России, имеют возможность получить собственные представления о стране, познакомиться с людьми.

В рамках посещения Ивановской области участники автопробега 3 августа посетят Плес, где совершат обзорную экскурсию по городу.

4 августа они примут участие в ряде мероприятий на территории Иванова. В 10.00 посетят музей имени Д.Г. Бурылина, а затем - музей ситца и выставку-продажу изделий народных ремесел, которая будет развернута на его территории.

В 13.00 участники автопробега совершат обзорную экскурсию по областному центру. Традиционной частью программы станет возложение цветов к Мемориалу Героям фронта и тыла, которое запланировано на 13.30.

Для справки:

Автопробег дружбы Берлин - Москва проходит с 23 июля по 13 августа. В этом году в нем принимает участие более 300 человек из 16 стран, большая часть - из Германии. Самому младшему участнику – всего 6 месяцев, самому старшему – 78 лет. Участники автопробега едут на легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах. Они посетят 45 городов России по семи маршрутам: «Основной», «Карелия», «Золотое кольцо», «Волга», «Кавказ», «Крым», «Байкал».

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