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Новости

сегодня, 15:09

Вынесен приговор бывшему гендиректору «Совхоза Тепличный»

Он заключил с «Агрофирмой РИАТ» невыгодные договоры, что привело к прекращению основной деятельности «Тепличного»


Рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора ОАО «Совхоз Тепличный» Владимира Бухарева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями вопреки законным интересам организации и в целях извлечении выгод и преимуществ для других лиц.

Согласно предъявленному обвинению Бухарев В.И., являясь с 12.12.2014 г. по 07.10.2015 г. генеральным директором ОАО «Совхоз Тепличный», действуя в интересах ООО «Агрофирма РИАТ», заключил с ним два договора на заведомо невыгодных для «Тепличного» условиях. При этом Бухарев прекрасно осознавал, что заключение указанных договоров приведет к увеличению кредиторской задолженности совхоза, увеличению его неплатежеспособности и фактическому прекращению уставной деятельности.

Заключив заведомо невыгодные для ОАО «Совхоз Тепличный» договора Бухарев тем самым прекратил хозяйственную и производственную деятельность сельхозпредприятия, увеличив его задолженность на более чем на 74 миллионов рублей. Основная деятельность предприятия – овощеводство – была прекращена.

Приговором Ивановского районного суда Бухарев признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.



ключевые слова: Совхоз "Тепличный" гендиректор злоупотребление полномочиями суд приговор
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									РЕМАРКа								
							
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  • сегодня, 15:19
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							Фантастика,а не штраф. Продолжай дальше товарищ Бухарев разорять предприятия региона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 15:20
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    • 
										+1
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							Погубил предприятие?-отделался штрафом. Смешно. Только рабочие этого предприятия сами могут былое величие и процветание этому предприятию, но для этого нужно отказаться от хозяев-кровососов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ktrfg								
							
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  • сегодня, 15:24
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							---ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ УЛЫБНИТЕСЬ ЕСЛИ СМОЖИТЕ ГОСПОДА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 15:31
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										+1
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							За "на более чем на 74 миллионов" наказали "в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей". Поэтому у нас и выгодно разваливать предприятия.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Rudni								
							
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  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							"на более чем на 74 миллионов рублей" - на 74 миллиона рублей если что правильно пишется. И "на" не нужно столько раз повторять								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tiger Claw								
							
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  • 26 минут назад
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										+1
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							А что до Бухарева тепличный не имел долгов?
    
Правительство и губернатор были в курсе дел Бухарева. Так как он отчитывался постоянно и все свои шаги согласовывал в том числе и работу через Риат. Стоит отметить, что свои счета Тепличного на том момент были арестованы.
    
Бухарев преступил к работе в декабре. А первая рассада высаживается в ноябре, что вызвало задержку культурооборота. Так же вопрос по поводу увеличения тарифов на энергоресурсы для Тепличного. 
    
Вообще Власов подробно описывал ситуацию здесь же в своем письме. И судить и давать реальные сроки надо совсем другим людям. Бухарев вообще человек подневольный.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Вынесен приговор бывшему гендиректору «Совхоза Тепличный»
				
сегодня, 15:09

				

				Вынесен приговор бывшему гендиректору «Совхоза Тепличный» 
								

					
	 Он заключил с «Агрофирмой РИАТ» невыгодные договоры, что привело к прекращению основной деятельности «Тепличного»
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Задержана ивановка, подозреваемая в порче краской 40 машин, домов и храма
				
сегодня, 10:40

				

				Задержана ивановка, подозреваемая в порче краской 40 машин, домов и храма 
								

					Полиция устанавливает мотивы, побудившие женщину совершить эти акты вандализма				

				

	    			
    
	    				
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	       		У входа в ивановский парк 1905 года прорвало канализацию
				
сегодня, 10:23

				

				У входа в ивановский парк 1905 года прорвало канализацию 
								

					
	 Фекальный поток стекает в реку Талка – ФОТО, ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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