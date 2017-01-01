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Вынесен приговор бывшему гендиректору «Совхоза Тепличный»
Он заключил с «Агрофирмой РИАТ» невыгодные договоры, что привело к прекращению основной деятельности «Тепличного»
Рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора ОАО «Совхоз Тепличный» Владимира Бухарева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями вопреки законным интересам организации и в целях извлечении выгод и преимуществ для других лиц.
Согласно предъявленному обвинению Бухарев В.И., являясь с 12.12.2014 г. по 07.10.2015 г. генеральным директором ОАО «Совхоз Тепличный», действуя в интересах ООО «Агрофирма РИАТ», заключил с ним два договора на заведомо невыгодных для «Тепличного» условиях. При этом Бухарев прекрасно осознавал, что заключение указанных договоров приведет к увеличению кредиторской задолженности совхоза, увеличению его неплатежеспособности и фактическому прекращению уставной деятельности.
Заключив заведомо невыгодные для ОАО «Совхоз Тепличный» договора Бухарев тем самым прекратил хозяйственную и производственную деятельность сельхозпредприятия, увеличив его задолженность на более чем на 74 миллионов рублей. Основная деятельность предприятия – овощеводство – была прекращена.
Приговором Ивановского районного суда Бухарев признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
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Правительство и губернатор были в курсе дел Бухарева. Так как он отчитывался постоянно и все свои шаги согласовывал в том числе и работу через Риат. Стоит отметить, что свои счета Тепличного на том момент были арестованы.
Бухарев преступил к работе в декабре. А первая рассада высаживается в ноябре, что вызвало задержку культурооборота. Так же вопрос по поводу увеличения тарифов на энергоресурсы для Тепличного.
Вообще Власов подробно описывал ситуацию здесь же в своем письме. И судить и давать реальные сроки надо совсем другим людям. Бухарев вообще человек подневольный.