В Ивановской области начала работать «горячая линия» по трудоустройству выпускников медвузов





В июле 2017 года впервые прошли процедуру аккредитации выпускники медицинских вузов, которые уже могут приступить к работе в качестве участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров.

В Ивановской области существует высокая потребность в этих специалистах.

«Департамент здравоохранения Ивановской области с 1 августа открыл «горячую линию» для выпускников медицинских вузов (факультетов), успешно прошедших аккредитацию, а также закончивших интернатуру и ординатуру, для помощи в их трудоустройстве и с целью решения проблемы кадрового дефицита в подведомственных учреждениях», - говорится в сообщении облздрава.

Телефон «горячей линии» Департамента (4932) 59-45-58, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

поделиться ссылкой:

