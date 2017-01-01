В Ивановской области объявлен конкурс на лучшее фото крестного хода

Мероприятие посвящено 350-летию со дня прославления Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери





В этом году исполняется 350 лет со дня прославления Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери. 10 августа, в день празднования этой иконы, в Шуе состоятся общеепархиальные торжества.

В Воскресенском кафедральном соборе пройдет соборное служение Божественной литургии с участием духовенства Ивановской митрополии. Возглавит богослужение митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф. По окончании Литургии состоится крестный ход с Шуйской-Смоленской иконой Божией Матери. Верующие пройдут по маршруту: Воскресенский собор – площадь Ленина – ул. Союзная – Покровский храм – пл. Комсомольская – ул. Советская – ул. Свердлова – пл. Зеленая – Воскресенский собор. После крестного хода на площади у памятника пострадавшим за веру будет отслужен краткий молебен.

Во время богослужения в соборе будет находиться ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

В рамках празднования Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 10 августа в 14:00 в Доме культуры состоится концерт православного казачьего ансамбля «Казаченька».

Кроме того, Шуйская епархия объявляет фотоконкурс «Дорога к храму», посвященный 350-летию со дня прославления Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери. К участию приглашаются как любители, так и профессионалы. Возраст участников не ограничен.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить фотографии крестного хода и до 15 августа прислать работу на электронную почту shuyagrad-eparhia@yandex.ru. Вместе с работой должна быть отправлена заявка, в которой следует указать фамилию, имя и отчество, название фотоработы, контактный телефон, е-mail или адрес страницы в социальной сети. Каждый участник может прислать не более 10 фотографий.

Также принимаются фотоработы, посвященные памятникам истории и культуры, которые непосредственно связаны с Православной Церковью и при этом находятся на территории Шуйской епархии, и фотографии (в том числе фотопортреты), сделанные на фоне святынь, а также внутри и на фоне храмов, расположенных на территории Шуйской епархии.

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Фотографии будут размещены на сайте Шуйской епархии и на странице епархии ВКонтакте. Жюри выберет 3 призеров в номинации «Профессионал» и 6 призеров в номинации «Любитель».