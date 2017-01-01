Житель Палехского района пожаловался на соседских пчел в Россельхознадзор

Специалисты надзорного органа провели проверку





Житель Палехского района Ивановской области пожаловался в Россельхознадзор на своего соседа. Мужчина утверждал, что к нему на участок постоянно летают пчелы, которых содержит его сосед-пасечник. Следовательно, нарушаются ветеринарно-санитарные правила, согласно которым ульи с пчелами должны размещаться на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с направлением летков к середине участка пчеловода. Или без ограничений по расстояниям, но при условии, если участки разделяют забор, кустарник или строение высотой не менее двух метров.

В ходе проверки было установлено, что сосед обратившегося в надзорный орган гражданина содержит на земельно-садовом участке площадью 30 соток 7 пчелосемей. Состояние и условия содержания пчел удовлетворительные, ульи с пчелами расположены на расстоянии 12 метров от границы земельного участка соседнего дома. Нарушений в области ветеринарного законодательства не выявлено.

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