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сегодня, 13:55

В кохомскую колонию пытались доставить телефоны в консервах с тушенкой и ананасами

Запрещенные предметы были обнаружены и изъяты - ФОТО


При досмотре продуктовой передачи от гражданки на имя одного из осужденный кохомской колонии №5 были обнаружены подозрительные банки с тушенкой и консервированными ананасами. Как оказалось, в них были спрятаны запрещенные для доставки в исправительное учреждение предметы. А именно: 4 мобильных телефона, 3 зарядных устройства, 1 сим-карта, 3 гарнитуры, 1 флеш-карта, usb-провод, а также 60 грамм дрожжей. Всё это было тут же изъято.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области



ключевые слова: УФСИН колония запрещенные предметы
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Lerdofiq								
							
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  • сегодня, 14:01
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										+1
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							Симметричный ответ! В ответ на отказ Румынии пропустить Дмитрия Рогозина Россельхознадзор запретил ввоз в Российскую Федерацию румынских свиней.
    
Это не шутка, это реальная новость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivnff37								
							
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  • 43 минуты назад
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							Русские свиньи лучше!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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