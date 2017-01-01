В кохомскую колонию пытались доставить телефоны в консервах с тушенкой и ананасами

Запрещенные предметы были обнаружены и изъяты - ФОТО





При досмотре продуктовой передачи от гражданки на имя одного из осужденный кохомской колонии №5 были обнаружены подозрительные банки с тушенкой и консервированными ананасами. Как оказалось, в них были спрятаны запрещенные для доставки в исправительное учреждение предметы. А именно: 4 мобильных телефона, 3 зарядных устройства, 1 сим-карта, 3 гарнитуры, 1 флеш-карта, usb-провод, а также 60 грамм дрожжей. Всё это было тут же изъято.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области

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