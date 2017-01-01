Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

11 минут назад

На улице Громобоя в Иванове снесли незаконную рекламную конструкцию

Владелец установки так и не объявился - ФОТО


В областном центре продолжают сносить незаконные рекламные конструкции. Сегодня одну из таких демонтировали около дома 29А на улице Громобоя.

Данная рекламная конструкция размещена без соответствующего разрешения органа местного самоуправления на ее установку и эксплуатацию, что является нарушением Федерального закона «О рекламе». Было выписано предписание с требованием удалить информацию, размещенную на конструкции и произвести демонтаж отдельно стоящей рекламной конструкции. Однако владелец ее так и не объявился, до сих пор оставаясь неизвестным, в связи с чем конструкцию и снесли.

Как сообщил начальник управления наружной рекламы, информации и оформления города Администрации г. Иваново Сергей Овчаров, на сегодняшний день с начала 2017 года мэрией выдано 59 предписаний о демонтаже отдельно стоящих рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек. Из них 25 предписаний выдано с июня 2017 года. Сейчас ведутся работы по сносу этих конструкций.

В 2017 году по программе «Снос незаконно установленных строений», благодаря которой осуществляется в том числе финансирование демонтажа отдельно стоящих рекламных конструкций, выделено 2 млн. руб. «На снос одной рекламной конструкции может быть затрачено порядка 16 тысяч рублей»,- прокомментировала специалист управления благоустройства Лариса Полушина.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: рекламные конструкции снос демонтаж
  • оцените новость:
  • (0)
  • 128
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Задержана ивановка, подозреваемая в порче краской 40 машин, домов и храма
				
сегодня, 10:40

				

				Задержана ивановка, подозреваемая в порче краской 40 машин, домов и храма 
								

					Полиция устанавливает мотивы, побудившие женщину совершить эти акты вандализма				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2215						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		У входа в ивановский парк 1905 года прорвало канализацию
				
сегодня, 10:23

				

				У входа в ивановский парк 1905 года прорвало канализацию 
								

					
	 Фекальный поток стекает в реку Талка – ФОТО, ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1120						
    •