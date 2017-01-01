На улице Громобоя в Иванове снесли незаконную рекламную конструкцию

Владелец установки так и не объявился - ФОТО





В областном центре продолжают сносить незаконные рекламные конструкции. Сегодня одну из таких демонтировали около дома 29А на улице Громобоя.

Данная рекламная конструкция размещена без соответствующего разрешения органа местного самоуправления на ее установку и эксплуатацию, что является нарушением Федерального закона «О рекламе». Было выписано предписание с требованием удалить информацию, размещенную на конструкции и произвести демонтаж отдельно стоящей рекламной конструкции. Однако владелец ее так и не объявился, до сих пор оставаясь неизвестным, в связи с чем конструкцию и снесли.

Как сообщил начальник управления наружной рекламы, информации и оформления города Администрации г. Иваново Сергей Овчаров, на сегодняшний день с начала 2017 года мэрией выдано 59 предписаний о демонтаже отдельно стоящих рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек. Из них 25 предписаний выдано с июня 2017 года. Сейчас ведутся работы по сносу этих конструкций.

В 2017 году по программе «Снос незаконно установленных строений», благодаря которой осуществляется в том числе финансирование демонтажа отдельно стоящих рекламных конструкций, выделено 2 млн. руб. «На снос одной рекламной конструкции может быть затрачено порядка 16 тысяч рублей»,- прокомментировала специалист управления благоустройства Лариса Полушина.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново