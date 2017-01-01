В Иванове пройдет открытый чемпионат города по аджилити





6 августа в областном центре состоится открытый чемпионат города по кинологическому спорту (аджилити). Место проведения – стадион завода «Автокран». Начало соревнований – в 10.00.

Для справки:

Аджилити (англ. agility - быстрота, проворство, ловкость) - относительно новый вид спорта с собакой, который был изобретён в Англии в конце 70-х годов и стремительно набирает популярность во всем мире.

Аджилити - соревнования, в которых человек, называемый проводником (спортсменом, иногда - хендлером), направляет собаку через полосу препятствий. При прохождении учитывается и скорость, и точность. Собаки должны бежать без поощрения едой или игрушками. Хендлер не имеет права трогать собаку или препятствия, за исключением случайных касаний. Следовательно, средства управления у хендлера ограничены голосом, жестами и различными сигналами тела, что требует исключительного обучения животного.

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