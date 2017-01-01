В Шую прибывает ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской





По благословению архиепископа Элистинского и Калмыкского Юстиниана и епископа Шуйского и Тейковского Матфея в Шую прибывает ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

Встреча святыни состоится в Воскресенском кафедральном соборе 9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, перед Божественной литургией в 08:00.

Ковчег с мощами будет пребывать в Шуе до 19:00 10 августа. В эти дни после завершения Божественной литургии до вечернего богослужения будут совершаться молебные пения перед святыней.

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