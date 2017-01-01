На капремонт моста через реку Ухтохму потратят более 90 млн рублей

Объект планируется сдать в конце 2017 года





4 августа и.о. губернатора Ивановской области Сергей Зобнин проинспектирует ход капитального ремонта моста через реку Ухтохма в Лежневском районе.

Напомним, капитальный ремонт этого мостового сооружения на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» начался в прошлом году. На эти цели было направлено почти 5 млн рублей из федерального бюджета. В текущем году работы на объекте продолжены, планируется освоить более 90 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодняшний день выполнены работы по устройству временной объездной дороги, возведен временный мост. Подрядчик выполнил демонтаж конструкций существующего моста. Проводится усиление промежуточных и береговых опор. Объект планируют сдать в конце 2017 года.

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