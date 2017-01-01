На строительство дома для переселенцев в Савине наложено ограничение

Найден ряд нарушений





В поселке Савино наложено ограничение на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья (ул. им. Е. Кирьяновой). Как оказалось, застройщик, по его же версии, возводил дом по одному проекту, в то время как существовал второй. Однако факт сосуществования двух проектов областные власти отрицают.



Как бы то ни было, проверяющие органы выявили ряд нарушений и несоответствий в ходе строительства данного дома. Например, подъезды в рамках первого проекта строились не приспособленными для инвалидов.

Поэтому срок введения дома в эксплуатацию откладывается. Предварительно называется ноябрь 2017 года.



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