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сегодня, 12:19
На строительство дома для переселенцев в Савине наложено ограничение
Найден ряд нарушений
В поселке Савино наложено ограничение на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья (ул. им. Е. Кирьяновой). Как оказалось, застройщик, по его же версии, возводил дом по одному проекту, в то время как существовал второй. Однако факт сосуществования двух проектов областные власти отрицают.
Как бы то ни было, проверяющие органы выявили ряд нарушений и несоответствий в ходе строительства данного дома. Например, подъезды в рамках первого проекта строились не приспособленными для инвалидов.
Поэтому срок введения дома в эксплуатацию откладывается. Предварительно называется ноябрь 2017 года.
Подробнее об этом смотрите сегодня в программе "Губерния" на телеканале "БАРС".
ключевые слова: дом строительство аварийное жилье переселенцы
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