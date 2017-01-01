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Новости

3 минуты назад

Названа причина прорыва канализации у ивановского парка 1905 года

Авария устранена


Как мы сообщали ранее, сегодня утром прорвало канализацию у входа в ивановский парк 1905 года. В результате аварии фекальный поток поднялся на поверхность и начал стекать в реку Талка.

Как нам сообщили в мэрии, авария была устранена в 10.25. Назвали также и причину ЧП: в канализацию попали тряпки и жир, в связи с чем произошел засор, и выброс сточных вод на поверхность.



ключевые слова: канализация авария
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