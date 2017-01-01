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сегодня, 10:23У входа в ивановский парк 1905 года прорвало канализацию
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3 минуты назад
Названа причина прорыва канализации у ивановского парка 1905 года
Авария устранена
Как мы сообщали ранее, сегодня утром прорвало канализацию у входа в ивановский парк 1905 года. В результате аварии фекальный поток поднялся на поверхность и начал стекать в реку Талка.
Как нам сообщили в мэрии, авария была устранена в 10.25. Назвали также и причину ЧП: в канализацию попали тряпки и жир, в связи с чем произошел засор, и выброс сточных вод на поверхность.
ключевые слова: канализация авария
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