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23 минуты назад
В Иванове квадроцикл сбил женщину и скрылся с места ДТП
С травмами головы и переломами обеих ног пострадавшую госпитализировали
ДТП случилось 2 августа около 20.20 в местечке Авдотьино на улице Революционной. Водитель квадроцикла сбил женщину 1953 года рождения, которая шла в попутном направлении по обочине. С закрытой черпно-мозговой травмой и переломами обеих ног пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу. Водитель квадроцикла с места ДТП скрылся. В его разыскивают.
Также просят откликнуться очевидцев ДТП. Предположительно квадроцикл – черно-желтого цвета. Водиитель совершил наезд на пешехода в тот момент, когда обгонял автомобиль по обочине. Возможно, двигался из деревни Говядово.
ключевые слова: ДТП квадроцикл пешеход наезд
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Комментарии (1)
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- или с БеляНиц, там много коттеджей и квадроциклов, и безработных, но с баблом