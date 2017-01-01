В Иванове квадроцикл сбил женщину и скрылся с места ДТП

С травмами головы и переломами обеих ног пострадавшую госпитализировали





ДТП случилось 2 августа около 20.20 в местечке Авдотьино на улице Революционной. Водитель квадроцикла сбил женщину 1953 года рождения, которая шла в попутном направлении по обочине. С закрытой черпно-мозговой травмой и переломами обеих ног пострадавшую госпитализировали в областную клиническую больницу. Водитель квадроцикла с места ДТП скрылся. В его разыскивают.

Также просят откликнуться очевидцев ДТП. Предположительно квадроцикл – черно-желтого цвета. Водиитель совершил наезд на пешехода в тот момент, когда обгонял автомобиль по обочине. Возможно, двигался из деревни Говядово.

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