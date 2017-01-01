Новости
В Ивановской области спасли девушку, которую уносило сильным течением реки
Инцидент произошел вчера, 2 августа, около 15.30. В спасательную станцию Шуи поступил сигнал о том, что в районе Октябрьского моста молодую женщину на надувном круге сильным течением снесло вниз, и она не может вернуться назад. Весь берег в этом районе оброс кустарником и камышом. Позвонила сестра девушки, которая отдыхала на берегу вместе с ней.
По тревоге к месту пришествия выдвинулся личный состав дежурной смены на мотолодке Мастер-500 - начальник спасательной станции Алексей Щелухин и спасатель Геннадий Крылов. По прибытии на место, девушка была обнаружена и доставлена на берег. От медицинской и любой другой помощи она отказалась, представилась Натальей, возраст 30 лет.
Отметим, что в том месте на реке имеется изгиб и перекат, в результате чего образовалось сильное течение.
По материалам сайта spas37.ru
- оцените новость:
-
(0)
- 682
- 0