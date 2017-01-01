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Новости

сегодня, 10:56

На улице Лежневской в Иванове загорелся автомобиль «БМВ»

ФОТО


Сегодня около двух часов ночи загорелся автомобиль «БМВ», припаркованный у дома 164А на улице Лежневской областного центра. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из-под капота машины шел дым. Возгорание было локализовано на площади 1 кв.м. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: пожар автомобиль
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									Медведь								
							
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