Задержана ивановка, подозреваемая в порче краской 40 машин, домов и храма

Полиция устанавливает мотивы, побудившие женщину совершить эти акты вандализма





2 августа в полицию поступило информация о том, что неизвестная облила краской предметы церковного интерьера в храме на улице Рабфаковской областного центра. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали женщину с краской.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, женщина вела себя неадекватно, и тогда полицейские вызвали бригаду скорой помощи. 58-летнюю ивановку передали врачам.

Напомним, днем ранее на улице Рабфаковской краской, схожей по цвету с изъятой полицейскими у данной женщины, было облито порядка 40 автомобилей.

Во время работы по факту порчи автомашин экспертом-криминалистом были сняты следы пальцев рук с оставленной предполагаемым злоумышленником недалеко от места происшествия банки из-под краски.

После сверки с дактилоскопической информации с отпечатками женщины, разлившей краску в церкви, у полицейских не осталось сомнений в ее причастности к происшествию. В ходе опроса фигурантка призналась, что это именно она облила автомобили краской. Мотивы своего поступка она назвать не может.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

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