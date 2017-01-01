У входа в ивановский парк 1905 года прорвало канализацию

Фекальный поток стекает в реку Талка – ФОТО, ВИДЕО





О том, что у входа в парк 1905 года произошел прорыв канализации, сообщил в Твиттере известный ивановский общественник и активист Илья Пигалкин. По его словам, после извещения «Водоканала» о ЧП прошло уже больше часа, но авария так до сих пор и не устранена.Вырывающийся наружу фекальный поток продолжает стекать в реку Талка.



Фото, видео – Илья Пигалкин

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