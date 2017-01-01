Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

11 минут назад

У входа в ивановский парк 1905 года прорвало канализацию

Фекальный поток стекает в реку Талка – ФОТО, ВИДЕО


О том, что у входа в парк 1905 года произошел прорыв канализации, сообщил в Твиттере известный ивановский общественник и активист Илья Пигалкин. По его словам, после извещения «Водоканала» о ЧП прошло уже больше часа, но авария так до сих пор и не устранена.Вырывающийся наружу фекальный поток продолжает стекать в реку Талка.

Фото, видео – Илья Пигалкин



ключевые слова: канализация авария
  • оцените новость:
  • (0)
  • 141
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации