Две женщины пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Иванове

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Дорожная авария произошла 2 августа около 17.45 на регулируемом перекрестке улиц Лежневской и Постышева в областном центре. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11193» при повороте налево столкнулся с микроавтобусом 39-го маршрута.

В результате ДТП пострадали две пассажирки маршрутки 1960 и 1988 годов рождения. С ушибами головы их доставили в 7-ю горбольницу.

По данным УГИБДД по ивановской области, водители были трезвы.

Фото: УГИБДД

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