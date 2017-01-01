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Новости

28 минут назад

Две женщины пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Иванове

ФОТО


Дорожная авария произошла 2 августа около 17.45 на регулируемом перекрестке улиц Лежневской и Постышева в областном центре. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11193» при повороте налево столкнулся с микроавтобусом 39-го маршрута.

В результате ДТП пострадали две пассажирки маршрутки 1960 и 1988 годов рождения. С ушибами головы их доставили в 7-ю горбольницу.

По данным УГИБДД по ивановской области, водители были трезвы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП маршрутка легковушка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Antonio *								
							
    • 
							
  • 16 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							а на заднем плане люди толкают троллейбус... красота! Дайте нам еще списанных в Москве троллейбусов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Los_Sasha								
							
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  • 5 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Я конечно все понимаю, но вы не думали о том, что троллейбус изображенный на фото просто следовал своему штатному расписанию и по маршруту. Произошло ДТП на перекрестке, в следствии чего - троллейбус не может совершить поворот к остановке и чтобы не преграждать путь движению другого транспорта - водителю троллейбуса пришлось отцепить рога от кабелей питания. Поэтому-то его и толкают - так как думают о людях которые также движутся по данной дороге. Или вы хотели, чтобы троллейбус стоял на мести и создал затор на несколько километров!?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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