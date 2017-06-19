Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

23 минуты назад

Информация о раскрытии убийства 14-летней Снежаны Ибрагимовой преждевременна?

Такова версия следственного комитета, инициировавшего процессуальную проверку


Сегодня, 2 августа 2017 года, пресс-служба УМВД по Ивановской области опубликовала на официальном сайте УМВД пресс-релиз под заголовком «Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней девушки в Родниковском районе». Речь в нем шла о резонансном факте гибели 14-летней девочки из Родников Снежане Ибрагимовой. Вот это сообщение полиции:

«Сотрудниками полиции совместно с представителями следственного   комитета  в ходе  работы установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства несовершеннолетней девушки.

Тело 14-летней жительницы Родников  было обнаружено полицейскими  17  июня 2017 года в рамках поисковых  мероприятий, когда сотрудники органов внутренних дел отрабатывали  район,  в котором последний раз видели пропавшую 12 июня девушку ее друзья.

В раскрытии преступления приняли участие самые опытные  сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отрабатывался весь круг знакомых погибшей, на причастность к преступлению было проверено свыше 1000 человек.

1 августа подозреваемый в убийстве девушки был задержан. Фигурант – 17-летний родниковец. Все материалы собранные полицейскими и задержанный переданы по подследственности для принятия  процессуального решения».

Региональный и федеральные СМИ опубликовали эту новость, основываясь на официальном полицейском релизе.

После этого свой пресс-релиз распространило Следственное управление Следственного комитета России по Ивановской области. Из него следует, что заявление полиции о раскрытии убийства девочки может быть преждевременным. Потому СУ СКР инициировало доследственную проверку. Вот что пишут следователи:

«Следственное управление проводит процессуальную проверку по факту преждевременного размещения информации в СМИ.

По поручению и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Артёма Кулакова следственным управлением проводится доследственная проверка по факту преждевременного, в нарушение требований УПК РФ, размещения в СМИ информации о ходе предварительного следствия по уголовному делу об убийстве 14-летней жительницы Родников, тело которой обнаружено 17 июня 2017 года.

Поводом для проведения проверки стало размещение  2 августа 2017 года в 10 час. 47 мин. на официальном сайте УМВД России по Ивановской области  информации о раскрытии убийства девушки и задержании 17-летнего подозреваемого в нём».



ключевые слова: подросток убийство УМВД СУ СКР
  • оцените новость:
  • (0)
  • 336
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Производство по делу Виталия Ильюшкина приостановлено
				
сегодня, 16:17

				

				Производство по делу Виталия Ильюшкина приостановлено 
								

					
	 Адвокаты бывшего замгубернатора заявили ходатайство: рассмотрение иска в отсутствии ответчика нарушает его право на защиту
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2034						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
				
сегодня, 10:57

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки 
								

					Им оказался несовершеннолетний житель Родников				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6165						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге
				
сегодня, 09:56

				

				В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге 
									
								

					
	 На помощь полуторагодовалому малышу пришли случайные прохожие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4333						
    •