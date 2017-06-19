Информация о раскрытии убийства 14-летней Снежаны Ибрагимовой преждевременна?

Такова версия следственного комитета, инициировавшего процессуальную проверку





Сегодня, 2 августа 2017 года, пресс-служба УМВД по Ивановской области опубликовала на официальном сайте УМВД пресс-релиз под заголовком «Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней девушки в Родниковском районе». Речь в нем шла о резонансном факте гибели 14-летней девочки из Родников Снежане Ибрагимовой. Вот это сообщение полиции:

«Сотрудниками полиции совместно с представителями следственного комитета в ходе работы установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства несовершеннолетней девушки.

Тело 14-летней жительницы Родников было обнаружено полицейскими 17 июня 2017 года в рамках поисковых мероприятий, когда сотрудники органов внутренних дел отрабатывали район, в котором последний раз видели пропавшую 12 июня девушку ее друзья.

В раскрытии преступления приняли участие самые опытные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отрабатывался весь круг знакомых погибшей, на причастность к преступлению было проверено свыше 1000 человек.

1 августа подозреваемый в убийстве девушки был задержан. Фигурант – 17-летний родниковец. Все материалы собранные полицейскими и задержанный переданы по подследственности для принятия процессуального решения».

Региональный и федеральные СМИ опубликовали эту новость, основываясь на официальном полицейском релизе.

После этого свой пресс-релиз распространило Следственное управление Следственного комитета России по Ивановской области. Из него следует, что заявление полиции о раскрытии убийства девочки может быть преждевременным. Потому СУ СКР инициировало доследственную проверку. Вот что пишут следователи:

«Следственное управление проводит процессуальную проверку по факту преждевременного размещения информации в СМИ.

По поручению и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Артёма Кулакова следственным управлением проводится доследственная проверка по факту преждевременного, в нарушение требований УПК РФ, размещения в СМИ информации о ходе предварительного следствия по уголовному делу об убийстве 14-летней жительницы Родников, тело которой обнаружено 17 июня 2017 года.

Поводом для проведения проверки стало размещение 2 августа 2017 года в 10 час. 47 мин. на официальном сайте УМВД России по Ивановской области информации о раскрытии убийства девушки и задержании 17-летнего подозреваемого в нём».

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