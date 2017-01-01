Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 19:27

В Иванове на «зебре» перевернулся автомобиль

ФОТО, ВИДЕО


Легковые автомобили «ВАЗ» и «ТагАЗ» столкнулись перед пешеходным переходом у перекрестка 12-й Санаторной и 2-й Лагерной улиц. От сильного удара более легкий «ВАЗ» перевернулся. Обе машины имеют номера других регионов - Карелии и Подмосковья. Насколько серьезно пострадали автомобилисты, пока неизвестно. По предварительной информации, никто не пострадал. Авария затруднила движение по узкой проезжей части на этой улице, что привело к образованию пробки.

Фото, видео: ВКонтакте / Автопартнер

ключевые слова: ДТП
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1124
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Производство по делу Виталия Ильюшкина приостановлено
				
сегодня, 16:17

				

				Производство по делу Виталия Ильюшкина приостановлено 
								

					
	 Адвокаты бывшего замгубернатора заявили ходатайство: рассмотрение иска в отсутствии ответчика нарушает его право на защиту
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1720						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
				
сегодня, 10:57

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки 
								

					Им оказался несовершеннолетний житель Родников				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5823						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге
				
сегодня, 09:56

				

				В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге 
									
								

					
	 На помощь полуторагодовалому малышу пришли случайные прохожие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4077						
    •