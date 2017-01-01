В Иванове на «зебре» перевернулся автомобиль

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Легковые автомобили «ВАЗ» и «ТагАЗ» столкнулись перед пешеходным переходом у перекрестка 12-й Санаторной и 2-й Лагерной улиц. От сильного удара более легкий «ВАЗ» перевернулся. Обе машины имеют номера других регионов - Карелии и Подмосковья. Насколько серьезно пострадали автомобилисты, пока неизвестно. По предварительной информации, никто не пострадал. Авария затруднила движение по узкой проезжей части на этой улице, что привело к образованию пробки.

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Фото, видео: ВКонтакте / Автопартнер