Африканская чума свиней накрыла еще и Шуйский район

Это уже шестой очаг АЧС, выявленный в Ивановской области в этом году





Сегодня в 18.30 в МЧС поступило сообщение от ветеринарного врача Шуйской районной станции по борьбе с болезнями животных о гибели 6 свиней. Животные были заражены африканской чумой свиней. Всего на территории подворья находилось 72 головы свиней.

В первой зоне отчуждения находится 137 голов свиней, в том числе 72 головы - на подворье в деревне Паршигино Шуйского района.

Туши мертвых животных сожжены. Проведена дезинфекция территории.

К ликвидации происшествия привлекались 23 человека и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

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Это уже шестой очаг АЧС, выявленный в ивановской области в этом году.