Настрой "БАРС" в своем телевизоре

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сегодня, 16:17Производство по делу Виталия Ильюшкина приостановлено
Адвокаты бывшего замгубернатора заявили ходатайство: рассмотрение иска в отсутствии ответчика нарушает его право на защиту
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сегодня, 10:57В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
Им оказался несовершеннолетний житель Родников
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сегодня, 10:05Врач-педиатр НИИ Материнства и детства обвиняется в получении 34 взяток
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сегодня, 09:56В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге
На помощь полуторагодовалому малышу пришли случайные прохожие - ФОТО
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