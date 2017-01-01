В Иванове на детской площадке покалечился ребенок

Мальчик наткнулся на штырь, врытый борцами с дворовыми парковками





Несчастный случай произошел в Пограничном переулке областного центра. Мальчик отправился гулять на детскую площадку во двор, а домой вернулся весь в крови. Вернее, его привели друзья. Кровотечение мама-врач остановила с большим трудом и сразу направилась с ребенком в больницу. Там ему наложили множество швов. По словам матери, он до сих пор в шоке от случившегося. Во двор выходить боится.

Как оказалось, ребенок стал жертвой вечной борьбы между владельцами машин и теми, у кого транспортного средства нет. Последние попросили управляющую компанию вкопать вот такие штыри, чтобы машины тут не парковались. Организация решила сэкономить, специальные столбики заказывать не стала, а распилила старую ржавую трубу. На нее-то ребенок и наткнулся, получив тяжелую рану ноги.

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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