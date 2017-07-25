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Новости

20 минут назад

Пропавший 16 июля ивановский таксист найден убитым в Кинешме

В преступлении подозревается 28-летний кинешемец


Как мы сообщали ранее, 16 июля 2017 года без вести пропал 26-летний ивановский таксист Владимир Воронкин. На личном автомобиле «Лада гранта» он выехал от своего дома в областном центре и пропал без вести.

Как сегодня сообщил портал Кинешемец.RU со ссылкой на и.о. старшего помощника СУ СКР по Ивановской области Инну Лихоту, тело Владимира Воронкина со следами насильственной смерти на днях обнаружили у одного из домов на улице Боборыкина в Кинешме. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В преступлении подозревается 28-летний кинешемец. В настоящее время он задержан. Причина гибели ивановского таксиста устанавливается.



ключевые слова: таксист убийство
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