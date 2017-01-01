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42 минуты назад
На улице Мальцева в Иванове более чем на месяц ограничат движение транспорта
Причина – ремонт теплотрассы
С 3 августа по 8 сентября с 09.00 до 18.00 в областном центре будет ограничено движение транспорта по улице Мальцева (от перекрестка с улицей Тимирязева в сторону поликлиники №2) по одной полосе. Об этом сообщает ивановская мэрия. Причина ограничения автодвижения – капитальный ремонт теплотрассы.
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