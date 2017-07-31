В Иванове продолжают сносить незаконные рекламные конструкции

Одну из таких на днях выявили и демонтировали на площади Пушкина - ФОТО





31 июля была демонтирована незаконная рекламная конструкция на площади Пушкина областного центра. Несколькими днями ранее мероприятия по сносу провели на улице Павла Большевикова, у домов 141 и 145, а также на улице Куконковых у дома 130.

Данные конструкции были выявлены в ходе рейдов сотрудников управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города.

Так, проведенный 28 июля рабочий рейд выявил 17 таких объектов. Владельцев рекламных конструкций установить не удалось, в связи с чем сотрудниками управления были подготовлены предписания на демонтаж рекламных конструкций. В ближайшее время они будут снесены.

Фото: администрация г. Иваново

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