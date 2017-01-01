Производство по делу Виталия Ильюшкина приостановлено

Адвокаты бывшего замгубернатора заявили ходатайство: рассмотрение иска в отсутствии ответчика нарушает его право на защиту





Ивановский районный суд продолжает рассматривать иск прокурора области к бывшему зампреду правительства Ивановской области Виталию Ильюшкину. Надзорный орган пытается изъять в доход государства его Audi Q7, поскольку госслужащий не смог объяснить, где взял деньги на столь дорогостоящее приобретение. Также прокуратура требует вернуть государству автомобиль «Ягуар», принадлежащий гражданской супруге Ильюшкина, главе Лежневского района Ольге Кузьмичевой.

Сегодня представители ответчиков - Ильюшкина и Кузьмичевой - заявили ходатайство о приостановлении производства в связи с тем, что неизвестно местонахождение бывшего зама губернатора: он не получил ни одной повестки суда и не отвечает на звонки своего адвоката. Рассмотрение дела в отсутствии ответчика, подчеркнула Елена Сорокина, может повлечь нарушение права ее доверителя на защиту. При этом юристы опирались на нормы Гражданско-процессуального кодекса.

После удаления в совещательную комнату судья озвучил свое решение. Он удовлетворил ходатайство защиты: рассмотрение дела приостановлено в связи с розыском ответчика.

Это не единственное ходатайство, заявленное сегодня. Все подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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