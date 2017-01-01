На улицах Ташкентской и Богдана Хмельницкого в Иванове изменятся режимы работы светофоров

Только на Ташкентской изменения коснутся 7 светофорных объектов на на 7 перекрестках





На улицах Ташкентской и Богдана Хмельницкого в областном центре будут изменены режимы работы светофорных объектов для улучшения дорожно-транспортной ситуации. Об этом сообщает ивановская мэрия.

Менять режим светофоров будут на улице Ташкентской (на участке от улицы Станкостроителей до улицы Велижской) с 5 по 7 августа. Изменения коснутся 7 светофорных объектов на перекрёстках улиц:

1. Станкостроителей – Ташкентская;

2. Ташкентская – Куликова;

3. Ташкентская – Кирякиных;

4. Ташкентская – Воронина;

5. Ташкентская – Радищева;

6. Ташкентская – Благова;

7. Ташкентская – Велижская.

Главное изменение на всех светофорных объектах - это выделенная пешеходная фаза, которая исключит «конфликтные точки» между транспортными и пешеходными потоками.

Второе изменение в режиме работы светофорных объектов - это поочередный разъезд встречных транспортных потоков на пересечении улиц Ташкентской – Радищева и Ташкентской – Воронина. По результатам топографического анализа 2016 года пересечение улиц Ташкентской – Радищева является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Конфликт транспортных средств возникает при совершении левого поворота с улицы Ташкентской на улицу Радищева. Поочередный разъезд встречных транспортных потоков исключит «конфликтные точки» по улице Ташкентской - движение для встречных потоков по улице будет бесконфликтно во всех направлениях. Теперь водителям не придется пропускать встречный поток, так как для него будет работать запрещающий сигнал светофора. Кроме того, при совершении правого и левого поворота с улицы Ташкентской, будут исключены «конфликтные точки» с пешеходными потоками.

Время цикла на пересечениях Ташкентской – Воронина, Ташкентской – Радищева в утренние и вечерние «часы пик» возрастет до 120 секунд. Однако, как утверждают специалисты управления благоустройства, благодаря поочередному разъезду и выделенной пешеходной фазе, время ожидания компенсируется бесконфликтным проездом на этих указанных светофорных объектах.

Улицы Ташкентская и Богдана Хмельницкого будут включены в автоматизированную систему управления дорожным движением. Данная система позволяет «прописать» планы координации движения в зависимости от времени суток. На данных улицах будут работать 4 плана координации работы светофорного объекта, которые рассчитаны непосредственно исходя из интенсивности транспортных и пешеходных потоков.

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Все указанные мероприятия рассчитаны на повышение безопасности дорожного движения, улучшение дорожно-транспортной ситуации, увеличение транспортного потока. Как сообщили в городском управлении благоустройства, после изменения графиков работы светофорных объектов на улице Ташкентской, отделом организации дорожного движения данные работы будут выполнены на улице Богдана Хмельницкого.