В Ивановской области увеличились доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров





В нашем регионе такие доплаты к пенсии получают 215 членов летных экипажей судов гражданской авиации и 139 шахтеров.

Размер доплаты у каждого индивидуален. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, с 1 августа 2017 года средний размер прибавки к пенсии у летчиков составляет 9285 руб. 35 коп. Средний размер доплаты к пенсии у шахтеров – 3147 руб. 44 коп.

Данная доплата производится автоматически по сведениям ПФР.

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