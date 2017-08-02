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Новости

сегодня, 14:49

Иваново отмечает День ВДВ

ФОТО


Сегодня, 2 августа, в ивановском Сквере десантников на улице Сосневской прошли мероприятия, посвященные празднованию 87-й годовщины Воздушно-десантных войск. Воинов-гвардейцев и ветеранов воздушно-десантных войск поздравили и.о. губернатора Ивановской области Сергей Зобнин, заместитель председателя Ивановской областной Думы Игорь Волков, мэр города Иваново Владимир Шарыпов, председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев, а также руководители общественных и ветеранских организаций.

Как отметил Владимир Шарыпов, сегодня трудно себе представить Иваново без 98-ой гвардейской Свирской дважды Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантной дивизии. В настоящее время дивизия располагает квалифицированным личным составом, современной материально-технической базой, позволяющей решать задачи повышенной сложности. Глава города выразил уверенность в том, что 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и в дальнейшем будет достойно выполнять задачи, поставленные президентом Российской Федерации и командующим Воздушно-десантных войск, добиваясь их четкой реализации.

Сергей Зобнин поделился воспоминаниями о своей службе, которую он проходил в 38 десантно-штурмовой бригаде 105 Венской воздушно-десантной дивизии. «Службу в ВДВ помню до сих пор, навыки, приобретенные в армии, помогают в жизни и работе – это закалка, воля, твердость, терпение и выдержка. Воздушно-десантные войска – это служба для настоящих мужчин», – подчеркнул он. Добавим, что в рамках торжественного митинга и.о. губернатора вручили юбилейную медаль Воздушно – десантных войск Российской Федерации.

В Сквере десантников у памятного монумента командующему ВДВ Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову прошел митинг, ветеранам ВДВ, принимающим активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Ивановской области, вручены Благодарственные письма. Так, наградами главы города Иванова за образцовое выполнение служебных обязанностей были отмечены помощник начальника связи в/ч 62295 гвардии старший лейтенант Денис Святов и начальник станции спутниковой связи в/ч 65381 гвардии старший лейтенант Алексей Завалишин. За активную работу в ветеранском движении и патриотическое воспитание подрастающего поколения награждены ветераны ВДВ Михаил Дорофеев и Андрей Ишкин.

После окончания митинга ивановцы возложили цветы к памятному монументу, торжественным маршем прошли парадные расчеты десантников. В сквере были развернуты учебные площадки, где гости праздника могли ознакомиться со стоящими на вооружении ВДВ парашютными системами, средствами связи, а также научиться оказывать первую медицинскую помощь. Всех желающих угощали солдатской кашей, приготовленной в полевой кухне.

По материалам пресс-служб администрации г. Иваново и правительства Ивановской области.

А каким День ВДВ в Иванове увидели вы? Присылайте фото и видео в нашу редакцию на эл.адрес: news@barstv.ru. Самое интересное мы опубликуем на нашем сайте.



ключевые слова: День ВДВ
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