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Новости

30 минут назад

В 2017 году на ремонт и замену уличного освещения в Иванове потратят более 12 млн рублей

На каких улицах будут проводиться ремонтные работы

28 июля были внесены изменения в постановление администрации г. Иваново «Об утверждении перечня объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, подлежащих плате за счет бюджетных средств в 2017 году».

Всего в этом году на ремонт и замену уличного освещения в Иванове планируется потратить более 12 миллионов рублей.

Перечень объектов уличного освещения и стоимость работ:

п/п

Мероприятия

Исполнители

Источники финанси-рования

Объем финансирования (руб.)

Всего

в том числе

кредиторская задолженность по работам, выполненным в 2016 году

работы, подлежащие выполнению                 и оплате                             в 2017 году

1

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1.     Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

1.1

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов (линий) уличного освещения по:

Управление благоустройства Администрации города Иванова

бюджет города Иванова

550 000

550 000

улицам 2-й, 3-й, 4-й Напольным

108 387

108 387

14-й Линии

112 570

112 570

улице Изобретателей

88 718

88 718

улице   4-й   Сосневской (на участке от улицы Окуловой до 1-го Проезда

114 725

114 725

улице 7-й Березниковской

125 600

125 600

Итого

550 000

550 000

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников

2.1

Ремонт линий наружного освещения по:

управление благоустройства Администрации города Иванова

бюджет города Иванова

ТОС «Дальний», ул. 3-я Грачевская, д. 24-26

115 033,48

115 033,48

вдоль пешеходной дорожки от дома 5 микрорайона ДСК до дома 3 по Кохомскому шоссе

230 459,38

230 459,38

улице Черниковых

829 493,18

829 493,18

улице 2-й Газетной

562 004,52

562 004,52

улице 3-й Газетной

219 583,86

219 583,86

улице 4-й Газетной

371 057,27

371 057,27

улице 1-й Южной

546 009,53

546 009,53

улице 2-й Южной

586 173,76

586 173,76

улице Жиделева

3 465 183,78

3 465 183,78

улице Красноярской *, **

1 184 396,94

1 184 396,94

переулку 1-му Подъельновскому

1 820 000

1 820 000

проезду Красных Зорь

677 874,58

677 874,58

улице Красносельской

810 000

810 000

улице 4-й Коляновской (на участке от улицы Нижней до улицы 1-й Вичугской)

386 032,93

386 032,93

улично-дорожной сети

109 806,79

109 806,79

Итого

11 913 110,00

345 492,86

11 567 617,14

ВСЕГО

12 463 110,00

345 492,86

12 117 617,14



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