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В 2017 году на ремонт и замену уличного освещения в Иванове потратят более 12 млн рублей
На каких улицах будут проводиться ремонтные работы
28 июля были внесены изменения в постановление администрации г. Иваново «Об утверждении перечня объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, подлежащих плате за счет бюджетных средств в 2017 году».
Всего в этом году на ремонт и замену уличного освещения в Иванове планируется потратить более 12 миллионов рублей.
Перечень объектов уличного освещения и стоимость работ:
|
№
п/п
|
Мероприятия
|
Исполнители
|
Источники финанси-рования
|
Объем финансирования (руб.)
|
Всего
|
в том числе
|
кредиторская задолженность по работам, выполненным в 2016 году
|
|
работы, подлежащие выполнению и оплате в 2017 году
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения
|
1.1
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов (линий) уличного освещения по:
|
Управление благоустройства Администрации города Иванова
|
бюджет города Иванова
|
550 000
|
|
550 000
|
|
улицам 2-й, 3-й, 4-й Напольным
|
108 387
|
|
|
108 387
|
14-й Линии
|
112 570
|
|
|
112 570
|
улице Изобретателей
|
88 718
|
|
|
88 718
|
улице 4-й Сосневской (на участке от улицы Окуловой до 1-го Проезда
|
114 725
|
|
|
114 725
|
улице 7-й Березниковской
|
125 600
|
|
|
125 600
|
|
Итого
|
550 000
|
|
|
550 000
|
2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников
|
2.1
|
Ремонт линий наружного освещения по:
|
управление благоустройства Администрации города Иванова
|
бюджет города Иванова
|
|
|
|
|
|
ТОС «Дальний», ул. 3-я Грачевская, д. 24-26
|
115 033,48
|
115 033,48
|
|
|
|
вдоль пешеходной дорожки от дома 5 микрорайона ДСК до дома 3 по Кохомскому шоссе
|
230 459,38
|
230 459,38
|
|
|
|
улице Черниковых
|
829 493,18
|
|
|
829 493,18
|
|
улице 2-й Газетной
|
562 004,52
|
|
|
562 004,52
|
|
улице 3-й Газетной
|
219 583,86
|
|
|
219 583,86
|
|
улице 4-й Газетной
|
371 057,27
|
|
|
371 057,27
|
|
улице 1-й Южной
|
546 009,53
|
|
|
546 009,53
|
|
улице 2-й Южной
|
586 173,76
|
|
|
586 173,76
|
|
улице Жиделева
|
3 465 183,78
|
|
|
3 465 183,78
|
|
улице Красноярской *, **
|
1 184 396,94
|
|
|
1 184 396,94
|
|
переулку 1-му Подъельновскому
|
1 820 000
|
|
|
1 820 000
|
|
проезду Красных Зорь
|
677 874,58
|
|
|
677 874,58
|
|
улице Красносельской
|
810 000
|
|
|
810 000
|
|
улице 4-й Коляновской (на участке от улицы Нижней до улицы 1-й Вичугской)
|
386 032,93
|
|
|
386 032,93
|
|
улично-дорожной сети
|
109 806,79
|
|
|
109 806,79
|
Итого
|
11 913 110,00
|
345 492,86
|
|
11 567 617,14
|
ВСЕГО
|
12 463 110,00
|
345 492,86
|
|
12 117 617,14
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