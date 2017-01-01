В 2017 году на ремонт и замену уличного освещения в Иванове потратят более 12 млн рублей

На каких улицах будут проводиться ремонтные работы

28 июля были внесены изменения в постановление администрации г. Иваново «Об утверждении перечня объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, подлежащих плате за счет бюджетных средств в 2017 году».

Всего в этом году на ремонт и замену уличного освещения в Иванове планируется потратить более 12 миллионов рублей.

Перечень объектов уличного освещения и стоимость работ:

№ п/п Мероприятия Исполнители Источники финанси-рования Объем финансирования (руб.) Всего в том числе кредиторская задолженность по работам, выполненным в 2016 году работы, подлежащие выполнению и оплате в 2017 году 1 2 3 4 5 6 7 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения 1.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов (линий) уличного освещения по: Управление благоустройства Администрации города Иванова бюджет города Иванова 550 000 550 000 улицам 2-й, 3-й, 4-й Напольным 108 387 108 387 14-й Линии 112 570 112 570 улице Изобретателей 88 718 88 718 улице 4-й Сосневской (на участке от улицы Окуловой до 1-го Проезда 114 725 114 725 улице 7-й Березниковской 125 600 125 600 Итого 550 000 550 000 2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников 2.1 Ремонт линий наружного освещения по: управление благоустройства Администрации города Иванова бюджет города Иванова ТОС «Дальний», ул. 3-я Грачевская, д. 24-26 115 033,48 115 033,48 вдоль пешеходной дорожки от дома 5 микрорайона ДСК до дома 3 по Кохомскому шоссе 230 459,38 230 459,38 улице Черниковых 829 493,18 829 493,18 улице 2-й Газетной 562 004,52 562 004,52 улице 3-й Газетной 219 583,86 219 583,86 улице 4-й Газетной 371 057,27 371 057,27 улице 1-й Южной 546 009,53 546 009,53 улице 2-й Южной 586 173,76 586 173,76 улице Жиделева 3 465 183,78 3 465 183,78 улице Красноярской *, ** 1 184 396,94 1 184 396,94 переулку 1-му Подъельновскому 1 820 000 1 820 000 проезду Красных Зорь 677 874,58 677 874,58 улице Красносельской 810 000 810 000 улице 4-й Коляновской (на участке от улицы Нижней до улицы 1-й Вичугской) 386 032,93 386 032,93 улично-дорожной сети 109 806,79 109 806,79 Итого 11 913 110,00 345 492,86 11 567 617,14 ВСЕГО 12 463 110,00 345 492,86 12 117 617,14

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