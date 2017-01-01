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52 минуты назад
В Ивановской области пытались по частям растащить церковь
По данному факту проводится проверка – ФОТО
Инцидент произошел 31 июля в Вичугском районе. Жители села Сошники заметили, как какой-то мужчина снимает с окон заброшенной Никольской церкви, построенной ещё в 1815 году, металлические решетки и загружает их в свою машину «ВАЗ-2115». Сообщение об этом поступило в полицию. Как сообщает сайт Vichuganews.ru, церковным вором оказался 31-летний житель Вичуги. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Фото: Vichuganews.ru
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Комментарии (3)
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- Софокл42 минуты назадВероятнее, он не церковь растащить хотел, а всего-лишь металл сдать. Что там растаскивать то, кроме этих решеток?
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- Alexander Umnikov30 минут назадТ.е. земля, судя по кадастру - общественная. Человек уввидел. что есть бесхозные решетки. Снял их, чтобы написать заявление в полицию о находке.
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- Вaxтанг Камикадзе21 минуту назадТрябую расстрелять яго як оскарбившего мои чувства верящего в светлое будущее пенсионеров. :)
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