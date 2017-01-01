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Новости

52 минуты назад

В Ивановской области пытались по частям растащить церковь

По данному факту проводится проверка – ФОТО


Инцидент произошел 31 июля в Вичугском районе. Жители села Сошники заметили, как какой-то мужчина снимает с окон заброшенной Никольской церкви, построенной ещё в 1815 году, металлические решетки и загружает их в свою машину «ВАЗ-2115». Сообщение об этом поступило в полицию. Как сообщает сайт Vichuganews.ru, церковным вором оказался 31-летний житель Вичуги. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Фото: Vichuganews.ru



ключевые слова: церковь кража
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • 42 минуты назад
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    • 
										+1
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							Вероятнее, он не церковь растащить хотел, а всего-лишь металл сдать. Что там растаскивать то, кроме этих решеток?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
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  • 30 минут назад
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    • 
										+1
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							Т.е. земля, судя по кадастру - общественная. Человек уввидел. что есть бесхозные решетки. Снял их, чтобы написать заявление в полицию о находке.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вaxтанг Камикадзе								
							
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  • 21 минуту назад
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										0
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							Трябую расстрелять яго як оскарбившего мои чувства верящего в светлое будущее пенсионеров. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:57

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки 
								

					Им оказался несовершеннолетний житель Родников				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге
				
сегодня, 09:56

				

				В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге 
									
								

					
	 На помощь полуторагодовалому малышу пришли случайные прохожие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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