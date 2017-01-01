В Ивановской области пытались по частям растащить церковь

По данному факту проводится проверка – ФОТО





Инцидент произошел 31 июля в Вичугском районе. Жители села Сошники заметили, как какой-то мужчина снимает с окон заброшенной Никольской церкви, построенной ещё в 1815 году, металлические решетки и загружает их в свою машину «ВАЗ-2115». Сообщение об этом поступило в полицию. Как сообщает сайт Vichuganews.ru, церковным вором оказался 31-летний житель Вичуги. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Фото: Vichuganews.ru

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