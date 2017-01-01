Новости
сегодня, 13:35
В Комсомольске большое дерево упало на газопровод
По словам местных жителей, его до сих пор не убрали - ФОТО
На улице Зайцева в Комсомольске произошло ЧП. Прямо на трубу газопровода упало большое дерево, задев при этом забор и здание. Газовая труба помялась, но выдержала удар. Случилось это после одной из гроз со шквалистым ветром.
По словам очевидцев, дерево с тех пор так почему-то и не убирают. «Службы приехали, посмотрели и уехали», - говорят местные жители.
Фото: ВКонтакте / Ивановские косяки
ключевые слова: дерево газопровод ЧП
- оцените новость:
-
(0)
- 383
- 4
Комментарии (4)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- шль0р0сегодня, 13:46ДА ЭТО ПРАВДА КОМСОМОЛЬСКИЕ СЛУЖБЫ ТРУДНО РАСШЕВЕЛИТЬ, И ЗАСТАВИТЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ.
-
- шль0р0сегодня, 13:46ДА ЭТО ПРАВДА КОМСОМОЛЬСКИЕ СЛУЖБЫ ТРУДНО РАСШЕВЕЛИТЬ, И ЗАСТАВИТЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ.
-
- Софоклсегодня, 13:50А зачем так орать то?
-
- Juju35 минут назадВ Комсомольске всегда так было и будет зато местная власть рапортует что в муниципалитете все хорошо!Но это не так пьянство наркотики грабежи стали обыденной вещью!К сожелению.
Новость дня
сегодня, 10:57В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
Им оказался несовершеннолетний житель Родников
-
(1)
- 3735
сегодня, 10:05Врач-педиатр НИИ Материнства и детства обвиняется в получении 34 взяток
-
(0)
- 3530
сегодня, 09:56В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге
На помощь полуторагодовалому малышу пришли случайные прохожие - ФОТО
-
(0)
- 2915