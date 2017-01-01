В Комсомольске большое дерево упало на газопровод

По словам местных жителей, его до сих пор не убрали - ФОТО





На улице Зайцева в Комсомольске произошло ЧП. Прямо на трубу газопровода упало большое дерево, задев при этом забор и здание. Газовая труба помялась, но выдержала удар. Случилось это после одной из гроз со шквалистым ветром.

По словам очевидцев, дерево с тех пор так почему-то и не убирают. «Службы приехали, посмотрели и уехали», - говорят местные жители.

Фото: ВКонтакте / Ивановские косяки

поделиться ссылкой:

