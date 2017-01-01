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Новости

сегодня, 13:35

В Комсомольске большое дерево упало на газопровод

По словам местных жителей, его до сих пор не убрали - ФОТО


На улице Зайцева в Комсомольске произошло ЧП. Прямо на трубу газопровода упало большое дерево, задев при этом забор и здание. Газовая труба помялась, но выдержала удар. Случилось это после одной из гроз со шквалистым ветром.

По словам очевидцев, дерево с тех пор так почему-то и не убирают. «Службы приехали, посмотрели и уехали», - говорят местные жители.

Фото: ВКонтакте / Ивановские косяки



ключевые слова: дерево газопровод ЧП
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									шль0р0								
							
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  • сегодня, 13:46
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							ДА ЭТО ПРАВДА КОМСОМОЛЬСКИЕ СЛУЖБЫ ТРУДНО РАСШЕВЕЛИТЬ, И ЗАСТАВИТЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									шль0р0								
							
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  • сегодня, 13:46
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    • 
										+1
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							ДА ЭТО ПРАВДА КОМСОМОЛЬСКИЕ СЛУЖБЫ ТРУДНО РАСШЕВЕЛИТЬ, И ЗАСТАВИТЬ ЧТО ТО СДЕЛАТЬ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 13:50
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							А зачем так орать то?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Juju								
							
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  • 35 минут назад
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							В Комсомольске всегда так было и будет зато местная власть рапортует что в муниципалитете все хорошо!Но это не так пьянство наркотики грабежи стали обыденной вещью!К сожелению.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки 
								

					Им оказался несовершеннолетний житель Родников				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:56

				

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