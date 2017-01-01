В Иванове откроется выставка «Пряник, прялка и птица Сирин»





4 августа в доме-музее семьи Бубновых в Иванове состоится открытие выставки «Пряник, прялка и птица Сирин».

«Экспозиция выставки раскроет предметный мир материальной культуры русского народа, художественную и историческую ценность самобытных изделий народного творчества, секреты кропотливого труда мастеров в многообразии коллекции декоративно-прикладного искусства из фондов музея», - говорят организаторы.

В тематических разделах будет представлена русская народная резьба и роспись по дереву Ярославской, Костромской, Нижегородской губерний, городская живопись, художественная керамика Дымковской слободы, деревянные изделия артели древнерусской живописи художников Мстёры, печные изразцы XVII-XVIII веков.

На выставке можно будет увидеть филигранные резные пряничные доски – гравюры на дереве, разнообразные прялки с яркими особенностями конструкций и форм, столовую и праздничную посуду, ларцы и сундучки, игрушки, коробочки и шкатулки.

Основным декоративным талисманом экспонатов выставки станет сказочная птица Сирин.

Время работы выставки с 11.00 до 17.00, кроме понедельника.

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