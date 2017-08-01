Опубликованы данные еще о 300 ивановцах, погребенных на территории современной площади Революции





На сайте «Былое. История и современность» опубликована вторая часть синодика Крестовоздвиженского храма села Иваново. Она содержит данные о 300 людях, погребенных на кладбище при храме с 1794 по 1802 годы включительно. Сейчас это территория площади Революции областного центра.

Таким образом, известны имена уже 694 человек, похороненных до революции на этом месте.

Первая часть синодика была опубликована две недели назад. Синодики подготовлены прихожанкой Успенского кафедрального собора города Иваново Анной Мыриной и изданы с помощью других прихожан в рамках проекта «Живая память» Миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии (руководитель проекта – игумен Виталий (Уткин).

Ранее, в 2013 году в брошюре «Иваново-Вознесенский синодик» опубликованы сведения о 94 людях, чьи памятники имелись на Крестовоздвиженском кладбище в начале XX века.

«Работа по составлению синодиков Крестовоздвиженского кладбища продолжается. Она ведется на основе метрических книг дореволюционных храмов, хранящихся в Государственном архиве Ивановской области», - говорится в сообщении ивановской митрополии.

Скачать Синодик Крестовоздвиженского храма, Том II можно здесь.

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