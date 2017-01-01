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Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 2 августа
По сообщению ивановской мэрии, сегодня в областном центре будут продолжены ремонтные работы на улицах 8 Марта (ремонт ливневой канализации, устройство выравнивающего слоя) и Дзержинского (устройство парковок).
Отсыпка песчано-гравийной смеси, укладка геосетки и разработка корыта под дорожную одежду будут проводиться в рамках ремонта дороги на улице Станкостроителей.
На Вокзальной площади будет проходить разработка траншей для устройства подземной линии электроснабжения и прокладки труб, ремонт ливневой канализации, вывоз демонтированных рельсов и шпал трамвайных путей, а также снесенных аварийных деревьев.
Ремонт тротуаров продолжится на улицах Дзержинского, 10-го Августа, Рабфаковской и Наговицыной-Икрянистовой.
Ямочный ремонт проезжей части будет идти на улицах Радищева, Свободы, проспекте Текстильщиков и у остановки общественного транспорта у автовокзала (улица Лежневская).
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