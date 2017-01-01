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сегодня, 12:04
В Иванове двухлетнего ребенка зажало в дверях троллейбуса во время движения
Водитель электротранспорта отрицает факт ДТП
Дорожный инцидент произошел 1 августа около 14.00 на проспекте Ленина в областном центре. При выходе из троллейбуса двухлетнюю девочку зажало в дверях, когда водитель их начал закрывать, начав движение от остановки. Отец пострадавшей доставил ребенка в травмпункт. Медики диагностировали у девочки ушибы стопы.
24-летний водитель троллейбуса факт ДТП отрицает. По данным УГИБДД по Ивановской области, он был трезв. В настоящее время обстоятельства дорожного происшествия выясняются.
ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир ребенок
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Комментарии (2)
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- Медведьсегодня, 12:092х летнего ребенка не судьба было на руках вынести? Отец даун?
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- Софокл23 минуты назадТакое ощущение, что специально набирают тех, кто пострадает от троллейбуса. Слишком уж нелепые ситуации всё время - то упадёт кто-то, хотя надо не в телефон втыкать, а держаться, теперь горе-папаша ребёнка своим ходом отправил на выход. А что всякие, как их гордо называют, микроавтобусы, открывают дверь не заехав на остановку, и закрывают уже не ходу с битком набитым салоном, в котором куда больше чем 4-5 стоящих - как будто так и надо. Там никто не падает и дверями не зажимается?
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