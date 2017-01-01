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Новости

сегодня, 12:04

В Иванове двухлетнего ребенка зажало в дверях троллейбуса во время движения

Водитель электротранспорта отрицает факт ДТП


Дорожный инцидент произошел 1 августа около 14.00 на проспекте Ленина в областном центре. При выходе из троллейбуса двухлетнюю девочку зажало в дверях, когда водитель их начал закрывать, начав движение от остановки. Отец пострадавшей доставил ребенка в травмпункт. Медики диагностировали у девочки ушибы стопы.

24-летний водитель троллейбуса факт ДТП отрицает. По данным УГИБДД по Ивановской области, он был трезв. В настоящее время обстоятельства дорожного происшествия выясняются.



ключевые слова: ДТП троллейбус пассажир ребенок
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 12:09
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							2х летнего ребенка не судьба было на руках вынести? Отец даун?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • 23 минуты назад
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										+1
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							Такое ощущение, что специально набирают тех, кто пострадает от троллейбуса. Слишком уж нелепые ситуации всё время - то упадёт кто-то, хотя надо не в телефон втыкать, а держаться, теперь горе-папаша ребёнка своим ходом отправил на выход. А что всякие, как их гордо называют, микроавтобусы, открывают дверь не заехав на остановку, и закрывают  уже не ходу с битком набитым салоном, в котором куда больше чем 4-5 стоящих - как будто так и надо. Там никто не падает и дверями не зажимается?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
				
сегодня, 10:57

				

				В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки 
								

					Им оказался несовершеннолетний житель Родников				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге
				
сегодня, 09:56

				

				В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге 
									
								

					
	 На помощь полуторагодовалому малышу пришли случайные прохожие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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