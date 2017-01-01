В Иванове двухлетнего ребенка зажало в дверях троллейбуса во время движения

Водитель электротранспорта отрицает факт ДТП







Дорожный инцидент произошел 1 августа около 14.00 на проспекте Ленина в областном центре. При выходе из троллейбуса двухлетнюю девочку зажало в дверях, когда водитель их начал закрывать, начав движение от остановки. Отец пострадавшей доставил ребенка в травмпункт. Медики диагностировали у девочки ушибы стопы.

24-летний водитель троллейбуса факт ДТП отрицает. По данным УГИБДД по Ивановской области, он был трезв. В настоящее время обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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