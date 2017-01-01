У Центрального рынка в Иванове произошел крупный пожар

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Сегодня ночью в областном центре практически напротив Центрального рынка произошел крупный пожар. Его площадь, по данным ГУ МЧС по Ивановской области, составила 140 квадратных метров. Горело бесхозное строение. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.



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