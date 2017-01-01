Новости
Движение транспорта на улице Кузнецова в Иванове будет перекрыто с завтрашнего дня
Объездные маршруты автобусов и троллейбусов
Работы по ремонту теплосети на улице Кузнецова в областном центре начнутся в четверг, 3 августа. Сегодня движение автомобильного транспорта по улице не будет перекрыто. Ранее планировалось приступить к ремонту и, соответственно, перекрыть автодвижение 1 августа.
Напомним, что на участке улицы Кузнецова от улицы 1-ой Ефимовской до улицы 2-ой Ефимовской запланированы работы по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей, которые проводит владимирский филиал ПАО «Т Плюс».
Движение городского общественного транспорта на время проведения земельных работ будет организовано в объезд данного участка дорожной сети.
Автобусные маршруты № 18, 36, 43 будут двигаться:
- в направлении от площади Пушкина: улица Жарова – улица Кузнецова – улица Красных Зорь – улица Менделеева – улица Кузнецова и далее по маршруту;
- в обратном направлении: улица Кузнецова – улица Ленинградская – улица Красных Зорь и далее по маршруту.
Троллейбусные маршруты будут следовать:
-№ 5 - Меланжевый комбинат - площадь Победы – Меланжевый комбинат;
-№ 9 - железнодорожный вокзал – проспект Шереметевский – площадь Революции – проспект Ленина – площадь Пушкина – железнодорожный вокзал.
Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» обязан установить дорожные знаки и указатели в соответствии со схемой, согласованной с Центром Дорожно-технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по Ивановской области, а также в полном объеме восстановить нарушенное благоустройство по окончанию работ.
- оцените новость:
-
(0)
- 307
- 3
улица КУЗНЕЦОВА, а не куликова