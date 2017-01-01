Движение транспорта на улице Кузнецова в Иванове будет перекрыто с завтрашнего дня

Объездные маршруты автобусов и троллейбусов





Работы по ремонту теплосети на улице Кузнецова в областном центре начнутся в четверг, 3 августа. Сегодня движение автомобильного транспорта по улице не будет перекрыто. Ранее планировалось приступить к ремонту и, соответственно, перекрыть автодвижение 1 августа.

Напомним, что на участке улицы Кузнецова от улицы 1-ой Ефимовской до улицы 2-ой Ефимовской запланированы работы по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей, которые проводит владимирский филиал ПАО «Т Плюс».

Движение городского общественного транспорта на время проведения земельных работ будет организовано в объезд данного участка дорожной сети.

Автобусные маршруты № 18, 36, 43 будут двигаться:

- в направлении от площади Пушкина: улица Жарова – улица Кузнецова – улица Красных Зорь – улица Менделеева – улица Кузнецова и далее по маршруту;

- в обратном направлении: улица Кузнецова – улица Ленинградская – улица Красных Зорь и далее по маршруту.

Троллейбусные маршруты будут следовать:

-№ 5 - Меланжевый комбинат - площадь Победы – Меланжевый комбинат;

-№ 9 - железнодорожный вокзал – проспект Шереметевский – площадь Революции – проспект Ленина – площадь Пушкина – железнодорожный вокзал.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» обязан установить дорожные знаки и указатели в соответствии со схемой, согласованной с Центром Дорожно-технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД по Ивановской области, а также в полном объеме восстановить нарушенное благоустройство по окончанию работ.

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