В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

Им оказался несовершеннолетний житель Родников







Сотрудники полиции совместно с представителями следственного комитета установили и задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки.

Напомним, тело 14-летней Снежаны Ибрагимовой было обнаружено полицейскими 17 июня 2017 года в заброшенном доме на 2-ой Куликовской улице в Родниках. Сотрудники органов внутренних дел в рамках поисковых мероприятий отрабатывали в тот день район, в котором последний раз видели пропавшую 12 июня девушку ее друзья.

«В раскрытии преступления приняли участие самые опытные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отрабатывался весь круг знакомых погибшей, на причастность к преступлению было проверено свыше 1000 человек», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

1 августа подозреваемый в убийстве девушки был задержан. Им оказался 17-летний житель Родников.

Все материалы собранные полицейскими и задержанный переданы по подследственной для принятия процессуального решения.

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