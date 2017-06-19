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Новости

50 минут назад

В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

Им оказался несовершеннолетний житель Родников


Сотрудники полиции совместно с представителями следственного комитета установили и задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки.

Напомним, тело 14-летней Снежаны Ибрагимовой было обнаружено полицейскими 17 июня 2017 года в заброшенном доме на 2-ой Куликовской улице в Родниках. Сотрудники органов внутренних дел в рамках поисковых мероприятий отрабатывали в тот день район, в котором последний раз видели пропавшую 12 июня девушку ее друзья.

«В раскрытии преступления приняли участие самые опытные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отрабатывался весь круг знакомых погибшей, на причастность к преступлению было проверено свыше 1000 человек», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

1 августа подозреваемый в убийстве девушки был задержан. Им оказался 17-летний житель Родников.

Все материалы собранные полицейскими и задержанный переданы по подследственной для принятия процессуального решения.



ключевые слова: убийство несовершеннолетняя полиция подозреваемый
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Asya37								
							
    • 
							
  • 47 минут назад
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    • 
										-1
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							Так все-таки 17-летний убийца или 17-летняя убитая?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ataman196519								
							
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  • 45 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							чё то непонятное пишите,девушке было семнадцать лет или четырнадцать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Lelik25								
							
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  • 11 минут назад
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										+1
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							Написано же 14-ти летняя Снежана Ибрагимова .Что может быть не понятного ?! Вы когда читаете -глаза не закрывайте ! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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