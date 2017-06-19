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В Ивановской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки
Сотрудники полиции совместно с представителями следственного комитета установили и задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки.
Напомним, тело 14-летней Снежаны Ибрагимовой было обнаружено полицейскими 17 июня 2017 года в заброшенном доме на 2-ой Куликовской улице в Родниках. Сотрудники органов внутренних дел в рамках поисковых мероприятий отрабатывали в тот день район, в котором последний раз видели пропавшую 12 июня девушку ее друзья.
«В раскрытии преступления приняли участие самые опытные сотрудники уголовного розыска. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими отрабатывался весь круг знакомых погибшей, на причастность к преступлению было проверено свыше 1000 человек», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
1 августа подозреваемый в убийстве девушки был задержан. Им оказался 17-летний житель Родников.
Все материалы собранные полицейскими и задержанный переданы по подследственной для принятия процессуального решения.
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Комментарии (3)
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- Asya3747 минут назадТак все-таки 17-летний убийца или 17-летняя убитая?
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- ataman19651945 минут назадчё то непонятное пишите,девушке было семнадцать лет или четырнадцать?
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- Lelik2511 минут назадНаписано же 14-ти летняя Снежана Ибрагимова .Что может быть не понятного ?! Вы когда читаете -глаза не закрывайте !