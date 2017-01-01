Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:32

В Ивановской области мужчина умер во время управления мопедом

Причина смерти устанавливается - ФОТО


1 августа около полудня в деревне Жеребчиха Вичугского района 59-летний мужчина, управляя мопедом «Альфа», съехал на обочину и упал. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, мопедист скончался. Сейчас устанавливается причина смерти. Известно, что мужчина страдал сердечным заболеванием.

Фото: УГИБДД

ключевые слова: ДТП мопед смерть
  • оцените новость:
  • (0)
  • 907
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации