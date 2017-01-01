В Ивановской области мужчина умер во время управления мопедом

Причина смерти устанавливается - ФОТО





1 августа около полудня в деревне Жеребчиха Вичугского района 59-летний мужчина, управляя мопедом «Альфа», съехал на обочину и упал. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, мопедист скончался. Сейчас устанавливается причина смерти. Известно, что мужчина страдал сердечным заболеванием.

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Фото: УГИБДД