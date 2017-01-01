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Новости

сегодня, 10:22

Приговор ивановскому вербовщику ИГИЛ оставлен без изменений

И вступил в силу


Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Московского окружного военного суда в отношении 32-летнего жителя г. Иваново Мавлонбека Саитханова. Он признан виновным в содействии террористической деятельности и приговорен к 6 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ивановской области.

Напомним, Саитханов, являясь сторонником радикального ислама, занимался вербовкой жителей Ивановской области для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики. А также оказывал содействие завербованным в выезде в Ирак и Сирию для участия в международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена в РФ). Установлено, что Саитханов перенаправил в ИГИЛ троих жителей региона. В отношении них также возбуждены и расследуются уголовные дела.

Приговор вступил в законную силу.



ключевые слова: терроризм вербовка ИГИЛ суд приговор
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