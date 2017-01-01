Врач-педиатр НИИ Материнства и детства обвиняется в получении 34 взяток





В Иванове завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению врача-педиатра одного из отделов НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова в совершении 34 фактов получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2016 года врач-педиатр одного из отделов ФГУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», являясь членом комиссии по оценке качества медицинской помощи при отборе на санаторное лечение, через посредника получила от граждан деньги за предоставление им и членам их семей санаторно-курортных путевок. Часть денег посредник оставлял себе.

За предоставление вопреки установленному порядку более 60 санаторно-курортных путевок врач получила более 600 тысяч рублей, посредник во взяточничестве получил более 50 тысяч рублей.

Собранные доказательства по уголовному делу первый заместитель прокурора Ивановской области счёл достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Ранее уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Октябрьским районным судом города Иванова 5 июля 2017 года злоумышленник признан виновным в совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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