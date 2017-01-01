В Иванове автомобилистка оставила маленького ребенка одного в машине и ушла к подруге

На помощь полуторагодовалому малышу пришли случайные прохожие - ФОТО





В областном центре зарегистрирован первый случай оставления ребенка в автомобиле.

Как рассказали в УГИБДД по Ивановской области, инцидент произошел 1 августа в одном из дворов на улице Куконковых. Женщина 1982 года рождения приехала на автомобиле с тремя детьми к своей подруге. Однако одного из детей, малыша полутора лет, уснувшего в детском кресле, оставила в салоне автомобиля, а с двумя другими направилась гулять на близлежащую детскую площадку. Вскоре вместе со старшими детьми она поднялась в квартиру подруги, где пробыла около получаса. Однако именно в это время ребенок, оставленный в автомобиле, проснулся. На плач малыша подоспели прохожие. Автомобиль оказался не запертым, и они достали ребенка из салона автомобиля, после чего вызвали сотрудников полиции.

В отношении матери ребенка был составлен административный материал по ч.1 ст.12.19 КоАП РФ. За данное правонарушение женщине выписан штраф в размере 500 рублей.

В ЦГИБДД напоминают, что 12 июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, которым вносятся изменения в Правила дорожного движения. В частности, пункт 12.8 ПДД говорит о том, что «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».

В случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше 7 лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо поступления информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. Если это нарушение будет зафиксировано в городах федерального значения, то в соответствии с КоАП РФ на водителя будет наложен административный штраф в размере 2 500 рублей. Данное нововведение направлено на предотвращение возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением, испугом. Эта норма также поможет избежать ситуации, когда транспортное средство с оставленными без присмотра детьми в салоне приходит в движение, и таким образом жизни детей подвергаются серьезной опасности.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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