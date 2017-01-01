В Иванове в реке Харинка едва не утонула 19-летняя девушка

Ее спасли сотрудники ЦСС





Сегодня в начале 6 вечера в ивановском парке «Харинка» пришлось поработать спасателям. 19-летняя девушка, купаясь в не оборудованном для этого месте, начала тонуть. Заметив это, сотрудники ЦСС бросились на помощь и вытащили тонувшую на берег. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, от госпитализации девушка отказалась.

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