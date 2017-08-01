Глава Иванова Владимир Шарыпов посетил с официальным визитом Республику Крым

О чем договорился ивановский мэр с крымскими властями - ФОТО





Делегация города Иваново во главе с мэром Владимиром Шарыповым посетила Республику Крым. В рамках официального визита ивановцы посетили Симферополь, где прошла деловая встреча с главой администрации Геннадием Бахаревым, заместителем председателя Симферопольского городского совета Александром Мальцевым, а также представителями государственных унитарных предприятий.

На встрече обсуждались вопросы развития городов, ход выполнения государственных целевых программ, а также возможные пути сотрудничества Иванова и Симферополя.

Владимир Шарыпов сообщил, что Иваново и Симферополь имеют много общего и выразил надежду на выстраивание добрых дружеских и плодотворных партнерских отношений между городами. Геннадий Бахарев в свою очередь отметил, насколько важно для нового субъекта Российской Федерации, Республики Крым, наладить взаимодействие с остальными регионами, которые своим примером могли бы оказать поддержку в принятии важных решений.

Кроме того, ивановская делегация встретилась с руководством Министерства экономического развития Республики Крым. Как рассказал Владимир Шарыпов, речь шла о выходе ивановской текстильной продукции на новый рынок, в частности о выстраивании прямых коммерческих отношений между ивановскими производителями текстиля и компаниями сферы курортно-санаторного отдыха Республики Крым – отелями и здравницами. По словам ивановского градоначальника, на совещании также обсуждались перспективы развития ивановского бизнеса в Крыму и открытия официального представительства Республики в Иванове. Первый замминистра экономического развития Крыма Наталья Чабан и Владимир Шарыпов договорились быть на прямой связи и продолжить переговоры о сотрудничестве.

В рамках празднования Дня Военно-морского флота ивановская делегация посетила подшефный ракетный катер «Ивановец» и вместе с командой приняла участие в параде в Севастополе. Владимир Шарыпов встретился с офицерами и матросами-ивановцами, проходящими службу на Черноморском флоте, поздравил их с профессиональным праздником. Командир катера, капитан 3-го ранга Алексей Куприянов отметил хорошие условия службы ивановских моряков. Владимир Шарыпов в свою очередь подтвердил намерение и в дальнейшем оказывать любую необходимую помощь подшефному катеру и личному составу.

Напомним, что в 1998 году между командованием Севастопольской ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных катеров Черноморского флота России и администрацией города Иванова было заключено соглашение о шефских связях: в состав соединения с октября 1998 года входит подшефный ракетный катер «Ивановец», который базируется в Севастополе.

По материалам пресс-службы администрации г. Иваново

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