Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

18 минут назад

Глава Иванова Владимир Шарыпов посетил с официальным визитом Республику Крым

О чем договорился ивановский мэр с крымскими властями - ФОТО


Делегация города Иваново во главе с мэром Владимиром Шарыповым посетила Республику Крым. В рамках официального визита ивановцы посетили Симферополь, где прошла деловая встреча с главой администрации Геннадием Бахаревым, заместителем председателя Симферопольского городского совета Александром Мальцевым, а также представителями государственных унитарных предприятий.

На встрече обсуждались вопросы развития городов, ход выполнения государственных целевых программ, а также возможные пути сотрудничества Иванова и Симферополя.

Владимир Шарыпов сообщил, что Иваново и Симферополь имеют много общего и выразил надежду на выстраивание добрых дружеских и плодотворных партнерских отношений между городами. Геннадий Бахарев в свою очередь отметил, насколько важно для нового субъекта Российской Федерации, Республики Крым, наладить взаимодействие с остальными регионами, которые своим примером могли бы оказать поддержку в принятии важных решений.

Кроме того, ивановская делегация встретилась с руководством Министерства экономического развития Республики Крым. Как рассказал Владимир Шарыпов, речь шла о выходе ивановской текстильной продукции на новый рынок, в частности о выстраивании прямых коммерческих отношений между ивановскими производителями текстиля и компаниями сферы курортно-санаторного отдыха Республики Крым – отелями и здравницами. По словам ивановского градоначальника, на совещании также обсуждались перспективы развития ивановского бизнеса в Крыму и открытия официального представительства Республики в Иванове. Первый замминистра экономического развития Крыма Наталья Чабан и Владимир Шарыпов договорились быть на прямой связи и продолжить переговоры о сотрудничестве.

В рамках празднования Дня Военно-морского флота ивановская делегация посетила подшефный ракетный катер «Ивановец» и вместе с командой приняла участие в параде в Севастополе. Владимир Шарыпов встретился с офицерами и матросами-ивановцами, проходящими службу на Черноморском флоте, поздравил их с профессиональным праздником. Командир катера, капитан 3-го ранга Алексей Куприянов отметил хорошие условия службы ивановских моряков. Владимир Шарыпов в свою очередь подтвердил намерение и в дальнейшем оказывать любую необходимую помощь подшефному катеру и личному составу.

Напомним, что в 1998 году между командованием Севастопольской ордена Нахимова 1-й степени бригады ракетных катеров Черноморского флота России и администрацией города Иванова было заключено соглашение о шефских связях: в состав соединения с октября 1998 года входит подшефный ракетный катер «Ивановец», который базируется в Севастополе.

По материалам пресс-службы администрации г. Иваново



ключевые слова: Владимир Шарыпов Крым визит
  • оцените новость:
  • (0)
  • 114
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё теперь Шарыпова не пустят на Украину))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Мужчина, упражняясь в прыжках в воду, утонул в Волге
				
сегодня, 12:05

				

				Мужчина, упражняясь в прыжках в воду, утонул в Волге 
								

					
	 С начала 2017 года это уже 16-й погибший на воде в Ивановской области
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2257						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове неизвестные облили краской 40 машин
				
сегодня, 10:26

				

				В Иванове неизвестные облили краской 40 машин 
									
								

					
	 Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего - ФОТО, ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6154						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов
				
сегодня, 09:28

				

				В Иванове 18-летний водитель сбил двух пешеходов 
									
								

					
	 Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5214						
    •